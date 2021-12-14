/666139/مصرع-عامل-وإصابة-اخر-فى-تصادم-موتوسيكل-وسيارة-بسوهاج

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين مصرع المدعو م" 23" عام، عامل ويقطن بقرية الخلافية، وايضا اصابة المدعو "ج ع" 21 عام، عامل ويقطن بنفس العنوان كانوا على متن الموتوسيكل، وجارى تحديد السيارة التي قامت بالهرب بعد الواقعة مباشر.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة للمستشفى العام بجرجا والمصاب ايضا ورفع اثار الحادث وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

زراعة 40 ألف و800 شجرة فى سوهاج

على جانب اخر أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن زراعة 40 ألف و842 شجرة بجميع مدن وقرى المحافظة منذ انطلاق مبادرة " أحلى وهي خضرا " في 2 نوفمبر الماضي ، منها 9192 شجرة زيتون، و400 شجرة ليمون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتحويل سوهاج إلى محافظة خضراء، وتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال تبطين وتأهيل الترع .

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، حيث تم زراعة 2200 شجرة بمركز طما، و 1083 شجرة بمركز طهطا، وفي المراغة تم زراعة 1750 شجرة، كما تم زراعة 2950 شجرة بمركز جهينة، و 450 شجرة بساقلتة، و2337 شجرة بأخميم، وفي مركز سوهاج تم زراعة 12650شجرة، وفي حي غرب 1205 شجرة، وزراعة 2260 شجرة بحي شرق، و 2047 شجرة بحي الكوثر، و600 شجرة بمركز المنشاة، و 8600 شجرة بجرجا، وفي البلينا تم زراعة 1630 شجرة، بينما تم زراعة 1080 شجرة بمركز دار السلام .

وأكد " الفقي " على جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالاستمرار في أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، مع ضرورة مراعاة الأشجار التي تمت زراعتها ومتابعتها بصفة مستمرة .

جدير بالذكرعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان .