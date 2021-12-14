/666141/جامعة-سوهاج-الأولى-على-الجامعات-المصرية-فى-مجال-الشعر-بمسابقة--كوني

حصدت جامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الشعر بالمسابقة الفنية "كونى"، والتي فاز فيها الطالب أسامة أيمن أسعد مصطفى بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن المسابقة نظمها المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك تزامناََ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

دوت الخليج

وأشارت الدكتورة رهام فاروق مديرة الوحدة، أن المسابقة شارك بها ٢٢ جامعة مصرية بإجمالي ١٠٠ عمل فنى في المجالات الخمس، التى شملت أعمال فنية منها الفن التشكيلي، النحت، الرسم، الشعر، الأفلام القصيرة، الفوتوغرافيا، القصة القصيرة، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية"، إلى جانب عرض أفلام قصيرة من ٢ إلى ٥ دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية.

جامعة سوهاج الأولى على الجامعات المصرية فى مجال الشعر بمسابقة «كوني»

وأضافت مديرة الوحدة، أنه تم توزيع جوائز المسابقة خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والذي أقيم بشيراتون الدقي تحت تنظيم ورعاية المجلس القومى للمرأة، ممثلاً في الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومى للمرأة، كما تم توزيع شهادات التقدير والدروع وهدايا عينيه على الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع المجالات، ومديرى الوحدات المشاركة في المسابقة.

مصرع عامل واصابة اخر في حادث بسوهاج

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين مصرع المدعو م" 23" عام، عامل ويقطن بقرية الخلافية، وايضا اصابة المدعو "ج ع" 21 عام، عامل ويقطن بنفس العنوان كانوا على متن الموتوسيكل، وجارى تحديد السيارة التي قامت بالهرب بعد الواقعة مباشر.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة للمستشفى العام بجرجا والمصاب ايضا ورفع اثار الحادث وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان .