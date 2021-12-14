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النيابة تخلي سبيل مدير مدرسة ومدرس بعد تصالحهما في مشاجرة بالفيوم

وكانت مشاجرة وقعت بين مدير المدرسة ويدعى «م ع أ» ومدرس بالمدرسة يدعى «ن أ » بسبب قيام الأخير بترك المدرسة وذهابه للعمل في «كشك» خاص به بالقرب من المدرسة لتصوير مستندات افادت التحريات أنه حدثت مشادة بينهما داخل المدرسة، تبادل خلالها الطرفان الضرب، ما أسفر عن إصابة مدير المدرسة بجروح بالرأس والوجه فيما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم أكرم حسن إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق.

«العنف بين المراهقين في مرحلة التعليم قبل الجامعي» ورشة عمل بالفيوم

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم خلال ورشة العمل مناقشة تعريف العنف، وأسبابه، وأثاره على الطلاب والمجتمع، وأساليب التنشئة الأسرية السليمة، وشرح ثقافة الحوار وكذا قيم الإنتماء الأسري لدى الأبناء المراهقين، بالإضافة الى أثار المساندة على التنمر المدرسي لدى بعض الطلاب، وأثار نظم الرعاية الإجتماعية على الخصائص النفسية والإجتماعية للمراهقين.

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وأضاف انه تم استعراض أنواع العنف، بأنواعه والتي تشمل العنف الجسدي، والنفسي، والتفرقة العنصرية، وكذا التنمر على أصحاب الهمم، بالإضافة الى العنف ضد اطفال المدارس، لافتاً أنه تم خلال الورشة تقديم عدد من النصائح لعلاج العنف عند المراهقين، واستيعاب نوبات غضبهم، من خلال تقديم العلاج المعرفي والسلوكي، مضيفاً أنه تم استعراض فقرات تمثيلية للطلبة عن أنواع العنف في مرحلة الطفولة والمراهقة والوقاية منه.

وفي كلمته، أكد المحافظ على ضرورة الإستغناء عن الممارسات السلبية لدى البعض، لما لها من تأثير على نمو الطفل، فضلاً عن تعزيز الجانب الإيجابي لدى المراهق، والتمسك بالقيم والمباديء في تربية النشء كونها اللبنات الأولى لبناء المجتمع، لإعداد نماذج مشرفة قادرة على تلقي العلم في إطار من التربية السليمة والأخلاق القويمة.

ومن جانبه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى ما تم من أعمال تطوير بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، والتي تشمل برامج حماية الطفولة، والتأهيل المجتمعي، فضلاً عن تنفيذ برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالقرية، بالإضافة الى أعمال لجنة حماية الطفل لحل مشاكلهم بكل مركز.