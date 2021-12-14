/666148/20-مليون--الانتهاء-من-انشاء-المدفن-الصحي-بمركز-دار-السلام-في-سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحي الآمن بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يذكر أن المدفن الصحي تم إنشاؤه على مساحة 6 أفدنة، ويشمل خلية هندسية بمساحة 3 فدان، وبحيرة التبخير، وسواتر ترابية، وطرق داخلية، مصممة طبقا لأعلى المواصفات العالمية لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة، والتي تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح والحفاظ على البيئة، والتخلص من آثار المقالب العشوائية والدفن غير المحكوم.

سوهاج الاولى على مستوى جامعات الجمهورية في الشعر

على جانب اخر حصدت جامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الشعر بالمسابقة الفنية "كونى"، والتي فاز فيها الطالب أسامة أيمن أسعد مصطفى بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن المسابقة نظمها المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك تزامناََ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة رهام فاروق مديرة الوحدة، أن المسابقة شارك بها ٢٢ جامعة مصرية بإجمالي ١٠٠ عمل فنى في المجالات الخمس، التى شملت أعمال فنية منها الفن التشكيلي، النحت، الرسم، الشعر، الأفلام القصيرة، الفوتوغرافيا، القصة القصيرة، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية"، إلى جانب عرض أفلام قصيرة من ٢ إلى ٥ دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية.

وأضافت مديرة الوحدة، أنه تم توزيع جوائز المسابقة خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والذي أقيم بشيراتون الدقي تحت تنظيم ورعاية المجلس القومى للمرأة، ممثلاً في الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومى للمرأة، كما تم توزيع شهادات التقدير والدروع وهدايا عينيه على الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع المجالات، ومديرى الوحدات المشاركة في المسابقة.

مصرع عامل واصابة اخر في حادث بسوهاج

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام.