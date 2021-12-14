/666130/الدفع-بـ3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق في-مدرسة-بالعمرانية

نجحت رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بالعمرانية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين بالعمرانية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما ورد بلاغ إلى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها اندلاع حريق داخل مدرسة بمنطقة نصر الدين في العمرانية بدائرة القسم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحوا في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم شهدت مدينة السلام، إصابة 8 اشخاص، نتيجة حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرف عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، تم الانتقال لمكان الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وعلى الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى العام.

حادث تصادم

وأتضح إصابة 8 اشخاص نتيجة حادث تصادم نقل وميكروباص، ثم نقلتهم سيارة إسعاف الي المستشفى، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.