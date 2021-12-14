رسمياً: خروج محمد صلاح من تشكيل العام من رابطة اللاعبين المحترفين الدولية

/666132/رسميا-خروج-محمد-صلاح-من-تشكيل-العام-من-رابطة-اللاعبين-المحترفين-الدولية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الدولية، عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في تشكيل العام.

ويردص دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن تشكيل العام الخاص برابطة اللاعبين المحترفين الدولية، سيتم الكشف عنه خلال حفل جائزة "ذا بيست" والذي سوف يقام في 17 يناير 2022.

وكانت المفاجأة عدم تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في التشكيل المقترح والذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل القادم، وسبب ذلك صدمة للجميع.

يذكر أن محمد صلاح يعتبر حاليا من أفضل لاعبي العالم ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيل العام "كيليان مبابي، إدوارد ميندي، روميلو لوكاكو، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ارنولد، دوناروما، ليونيل ميسي، هالاند، جورجينيو، نجولو كانتي، روبرت ليفاندوفسكي، دافيد ألابا، كيفين دي بروين، جوردي ألبا، بونوتشي، روبن دياز، داني الفيش، كريم بنزيما، أليسون بيكر، برونو فيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج.

محمد فضل: كارلوس كيروش أنهى أسطورة محمد صلاح مع منتخب مصر.. تفاصيل

أكد محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أنه يبارك لمنتخب مصر التواجد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بقطر، ويتمنى الصعود للمباراة النهائية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جضرة المواطن" "منتخب مصر يقدم مستويات جيدة حاليا في بطولة كأس العرب، وأن ما يميز كيرش أنه مدرب صاحب سيرة كبيرة ولا يجامل أي لاعب".

وزاد "في بداية مرحلة كيروش قادم بعدم إستدعاء طارق حامد ومحمد شريف وافشة، وكان يقدم نتائج جيدة مع منتخب مصر، والمحليين يروا ذلك خلال المباريات".

وأكمل "كيروش قام بضم عناصر جديدة على منتخب مصر وأبرزهم أحمد ياسين وأحمد رفعت الذي قدم مباراة جيدة".

وواصل "كارلوس كيروش مش بيخاف، وفي السابق كان الجميع يقول أن المنتخب منتخب محمد صلاح، حاليا الجميع يلعب من أجل المجموعة".

واختتم "محمد صلاح في عهد كيروش لم يسجل أي أهداف حتى الأن، ولكنه له أهمية كبيرة، والإعتماد على المجموعة بالكامل، ولا يوجد فارق بين الأساسي والإحتياطي، ويركز في التغييرات".