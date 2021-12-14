/666134/6-فوائد-تنظيم-الاتصالات- يكشف-أمام-البرلمان- أهمية-حصوله-علي-شهادة الأيزو-في-إدارة-الجودة

استعرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية حصول الجهاز على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم ، بحضور د. حازم اسماعيل الطباع رئيس قطاع رضا العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ود. محمد محمد عبد الفتاح مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز القومي لتنظيم.

أهمية حصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي جائزة الأيزو في إدارة الجودة

وأوضح الجهاز أن الحصول على الايزو جاء في إطار التوجه نحو تطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري، مما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اسهامه في رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وأكد الجهاز على أن شهادة الايزو سيكون لها مردود إيجابي كبير في الأمور التالية:

1. حل الشكاوى الخاصة بمستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري ويتم ذلك من خلال منظومة واضحة ومتكاملة تشمل المتابعة ووضع الحلول والرد على شكاوى المستخدمين والذي سيكون له مردود كبير في الحفاظ على حقوق المستخدمين والتي يضعها الجهاز في قمة أولوياته.

2. احكام اعمال التفتيش والرقابة على نقاط البيع الخاصة بمراكز عملاء مقدمي الخدمات لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بتقديم الخدمات للعملاء وتسجيل بيانات المستخدمين.

3. إجراءات التفتيش على محطات المحمول لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بإنشاء المحطات للحفاظ على الحياة الصحية والبيئية.

4. حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة تقديم خدمات الاتصالات بما يضمن تنظيم سوق الاتصالات المصري وتحقيق الشفافية والعدالة بين مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من جانب الجهاز.

5. تعزيز مكانة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عالميا في المنظمات الدولية كون الجهاز ممثل مصر في الاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات ITU.

6. مواكبة التوجهات العالمية في إدارة وتنظيم خدمات الاتصالات والذي بدوره يدعم جذب وزيادة الاستثمارات في مجال الاتصالات بالسوق المصري.

كما استعرض الجهاز الجهود والخطوات التي تمت على مدار الفترة الماضية في سبيل الحصول على شهادة الايزو والتي شملت توثيق جميع إجراءات العمل، تحديد المخاطر ووضع الخطط لمواجهتها لضمان استمرارية العمل، ووضع مؤشرات لمستوى تقديم الخدمات لجميع المتعاملين مع الجهاز.

و أكد النائب أحمد بدوي على تقديم التهنئة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمناسبة حصوله على شهادة الايزو في إدارة الجودة لتنظيم خدمات الاتصالات والجهود الكبيرة في تعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليًا وتطوير سوق الاتصالات المصري.

وكانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب قد عقدت اجتماعين اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب في عدد من الموضوعات المتعلقة بجودة خدمات المحمول، وتقنين وضع اليوتيوب، وألعاب الفيديو بالإضافة الى أبراج المحمول.