صور .. زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة مقدمة من نواب الشرقية 

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عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى اللجنة.

دوت الخليج وبدأت اللجنة بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر بشأن المطالبة بتعديل المنشور رقم 4 لسنة 2017 الخاص بضوابط تنفيذ التغطيات على المجاري المائية والطلب الآخر بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية. تفاصيل مناقشة زراعة النواب طلبات الإحاطة كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تحرير وزارة الري محاضر لأهالي عزبة السلام قرية العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية لقيام الأهالي بتغطية جزء من ترعة جانبية بحر فاقوس والمطالبة بإحلال وتجديد كوبري عزبة السلام قرية العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية و المطالبة بتغطية ترعة أم الشوك الواقعة بين قريتي بنى عامر وكفر حمودة لمرورها داخل الكتلة السكنية بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

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