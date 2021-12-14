/666142/عمرو-السولية-التاريخ-لا-يساعد-في-كرة-القدم-كل-مباراة-ولها-ظروفها-وحساباتها

شدد قائد منتخب مصر عمرو السولية على صعوبة مباراة الغد ضد نظيره التونسي في دور الأربعة من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال السولية في المؤتمر الصحفي "نحن سعداء بوجودنا في هذه المرحلة من البطولة، المباراة ستكون صعبة على الطرفين، لا أستطيع أن أتحدث الآن عن نقاط القوة والضعف في المنتخب التونسي".

وتابع"مباراة الغد ستكون مباراة قوية بين منتخبين من أفضل منتخبات افريقيا، معظم اللاعبين المتواجدين في منتخب تونس لعبوا في الدوري المصري".

وواصل "أتمنى أن نكون في حالة تركيز شديدة من أجل التأهل للمباراة النهائية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، التاريخ لا يساعد في كرة القدم، كل مباراة ولها ظروفها وحساباتها".

وأختتم:”"سنحاول أن نسهل المباراة علينا منذ البداية، وندخل المباراة بتركيز من أجل الفوز".

يدخل منتخب مصر مباراة هامة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب امام نظيرة تونس، المقامة حاليا فى الدوحة، على ستاد 974.

فيما استطاع منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب بالدوحة، وذلك بعدما حقق فوز صعب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.