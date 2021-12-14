/666145/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-الزمالك-والرائد-السعودي

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي للقلعة البيضاء للقاء الرائد السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الودية للفارس الأبيض قبل عودة بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي تشكيل الزمالك للمباراة: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام خط الوسط: محمد اشرف روقا، إمام عاشور، عبد الله جمعة. خط الهجوم: رزاق سيسيه، يوسف أوباما، عمر السعيد. مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك. وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي: محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك" أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك" جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم" أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم" حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين" تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين" مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم" حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم" رسمياً.. مرتضى منصور يعلن أسماء الجهاز المعاون لكارتيرون أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين كل من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد ضمن الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وقال مرتضى منصور:” إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح. وأختتم:” أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام ، أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد. موعد مباراة الزمالك القادمة ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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