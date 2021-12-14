نادين نجيم تدعم شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها: «أنتِ قوية واحنا معاكي»

/666149/نادين-نجيم-تدعم-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-انفصالها-أنت-قوية-واحنا-معاكي

دوت الخليج يرصد دعم الفنانة اللبنانية نادين نجيم للنجمة شيرين عبد الوهاب.

رسالة نادين نجيم لشيرين عبد الوهاب

وقالت نادين نسيب نجيم في لقائها مع برنامج et بالعربي: إحنا معاكي وبنحبك ياشيرين، عشان صوتك الرائع والأغاني الحلوة اللي فيها معاني، وأنتي قوية دي مجرد مرحلة وهتعدي.

وتابعت نادين نسيب نجيم: كل شيء بيروح ويجي إلا الأولاد لأن اللي هيكمل معاها للنهاية هما أولادها ومستقبلها وشغلها، ولازم شيرين تهتم بحالها وصوتها وشغلها زي ما عودتنا.

وأضافت: "احنا ملناش دعوة بحياتها الخاصة وايه اللي بتعمله في شعرها ولا جسمها، احنا بنحترمها لأنها نجمة ولها تاريخ ناجح".

نادين نجيم تكشف كواليس إصابتها بعد انفجار مرفأ بيروت

على الصعيد الآخر، تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن كواليس انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 4000 جريح مما أصاب لبنان والوطن العربي بأكمله بحالة ذعر كبيرة.

وقالت نادين، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم”: “كنت بصور مشهد اللإنفجار لأحد أصدقائي، بس مكنتش أعرف اني هبقى ضحية للمشهد، كنت حاسة إن حد مسكني وضربني في منضدة حديدية، وبعدها فقدت وعيي تماما، وفقدت جزء من ذاكرتي الخاصة بوقت الحادث”.

وتاعبت: “بعد أول 5 أيام بدأت أتذكر بعض الأشياء زي الإسعاف والدم وفيه حاجات لدوقتي في مش فكراها، ولكن أكتر حاجة فكراها إنى كنت بقول يا رب ما تاخد نظري حسيت اني نظري راح مني، ولما روحت المستشفى فضلت قاعدة ساعتين ونص مكنش في طبيب”.

أضافت: “نا أخدت 40 غرزة في وشي وجسدي وضهري نتيجة الانفجار، وأول عملية أخدت 7 ساعات، وتانى عملية اكتشفتها من عند ربنا كانت عينى مقفولة وحاسة إن في نزيف دم، وسألت الطبيب أنت متأكد إن مفيش حاجة وقلتله عاوزة أعمل أشعة ولقيت إن في عضم مهشم عند عينى، والحمد لله كنت محظوظة أوى وربنا شفق عليا انى لم أخسر نظرى”.

نادين نجيم من مؤيدي عمليات التجميل

وأوضحت الفنان نادين نسيب موقفها من عمليات التجميل خاصة بعد أن تعرضت للعديد من الهجوم بعدما غيرت ملامحها في الفترة الأخيرة رغم فوزها بملكة جمال العالم لعام 2004.

وقالت لـ برنامج معكم: “متضايقتش من اللى يقول نادين كانت أحلى قبل عمليات التجميل أنا بعمل اللى يريحنى واللى بشوفه بعمله، وهى حرية شخصية، هما منتخبونيش ملكة جمال العالم في 2004 من فراغ، أنا خدت اللقب عن جدارة واستحقاق، وبما إن الأساس الحلو موجود محافظش عليه ليه”.

وأضافت: “أي إمرأة في العالم من حقها تهتم بجمالها حتى لو كانت أساسها جميل، اي المانع انها تزوده”.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي، وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.