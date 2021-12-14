لجنة القوى العاملة تهاجم وزير الشباب والرياضة بعد غيابة عن مناقشات العاملين المؤقتين..صور

/666152/لجنة-القوى-العاملة-تهاجم--وزير-الشباب-والرياضة-بعد-غيابة-عن-مناقشات-العاملين-المؤقتينصور

قررت لجنة القوى العاملة بمحلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها، لعدم حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى ، أو من يمثله لمناقشة طلب احاطة يخص العاملين المؤقتين والمعيين، بمراكز الشباب التابعة للوزارة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع القوى العاملة اليوم

وقد وجهت اللجنة تحذير شديد اللهجة للوزارة، وتم كتابة تقرير بهذا الأمر لعرضه على رئيس مجلس النواب

رفع اجتماعها، لعدم حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى ، أو من يمثله لمناقشة طلب احاطة يخص العاملين المؤقتين والمعيين، بمراكز الشباب التابعة للوزارة .

وقد وجهت اللجنة تحذير شديد اللهجة للوزارة، وتم كتابة تقرير بهذا الأمر لعرضه على رئيس مجلس النواب.

وكان من المقرر ان تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ هناء سرور، بشأن" تدنى أجور العاملين المؤقتين والمعينين بمراكز الشباب".

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين في جلسته العامة اليوم.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة، حتى يوم 26 ديسمبر الجاري، حيث جاءت الاتفاقيتين على النحو التالي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:

البند (5)

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.

ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

بند (30) - المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.