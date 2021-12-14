دوت الخليج يكشف عن كارثة في عقد أوباما مع الزمالك

وأختتم:” أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام ، أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد. مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك. وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي: محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك" أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك" جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم" أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم" حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين" تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين" مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم" حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم" موعد مباراة الزمالك القادمة ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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