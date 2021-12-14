جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال لقائه، مع شارلى نورث، نائب الأمين للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، على هامش مشاركته فى فعاليات قمة ريوايرد ، فى إكسبو 2020 دبى، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون مع الشراكة، فى مجال التعليم فى مصر من أجل توفير فرص تعليم متساوية للجميع.





والشراكة العالمية من أجل التعليم GPE هى منظمة دولية تركز على إشراك جميع الأطفال فى التعليم الجيد وفى البلدان الفقيرة، حيث يعمل البرنامج مع الجهات المانحة والبلدان النامية والمنظمات الدولية والمؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المعلمين ومنظمات المجتمع المدنى. وبحسب بيان صحفى صدر عن الوزارة، فإن "شوقى" التقى أيضا مع الشيخ عمار الملحق الثقافى بسفارة الإمارات فى القاهرة، لمناقشة بعض ملفات التعاون بين الجانبى، كما عقد اجتماعًا مع جايمن سافيدرا مسؤول التعليم بالبنك الدولى، لمناقشة بعض الموضوعات المشتركة بتطوير العملية التعليمية فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى يبحث التعاون مع الشراكة العالمية من أجل التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.