جامعة سوهاج تقفز 96 مركزاً في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة وتحافظ على الخامس افريقيا

/666158/جامعة-سوهاج-تقفز-96-مركزا-في-التصنيف-الدولي-للجامعات-صديقة-البيئة-وتحافظ-على-الخامس-افريقيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن هيئة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة قد أعلنت اليوم نتيجة تصنيف 2021 وقد نجحت جامعة سوهاج في تحقيق المركز رقم 400 من بين 956 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واشار عبدالخالق ان بذلك، تكون الجامعة قد قفزت 96 مركزا، حيث كانت العام الماضي في الترتيب رقم 496 من بين 912 جامعة عند مشاركتها في هذ التصنيف لأول مرة.

و أضاف عبد الخالق أن تقدم الجامعة في الترتيب يرجع لتطبيق الجامعة العديد من برامج و أنشطة الاستدامة التي تعتمد على نشر الوعي البيئي والاستخدام الأمثل للموارد لكي تستمر جامعة سوهاج جامعة صديقة للبيئة وذلك في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة والمشرف العام على ملف مسابقة الجامعة صديقة البيئة، أن فريق وحدة الاستدامة بذل جهودا كبيرة أدت الى هذا التقدم رغم ظروف جائحة كورونا مما حافظ على ترتيب الجامعة في المركز الخامس افريقيا رغم زيادة عدد الجامعات الأفريقية المشاركة هذا العام.

ترتيب جامعة سوهاج عالميا

وأضاف حسانين أن الجامعة تدرك أهمية خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها أن يصبح حرمها حرماً نظيفاً ومحافظاً على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل المباني المستدامة، التقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ،الحفاظ على الغطاء الأخضر، تخفيض انبعاثات الكربون، الحد من الضوضاء، التخلص الآمن من النفايات، هذا بالإضافة الي التحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت الدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة بالوحدة أنه تم تشكيل فريق العمل من مختلف كليات الجامعة وتوزيع المعايير والمهام عليهم. ثم المتابعة الدورية، لافتة ان جميع الأعضاء قد بذلوا مجهودا كبيرا في اعداد الملف المطلوب لظهور الجامعة بمظهر مشرف دوليا وافريقيا.

واوضح احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، ان فريق العمل لهذه المسابقة ضم الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة (منسق عام على اعداد وتنسيق وارسال الملف)، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي السابق( مشرف عام على المعايير)، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة (معيار البنية التحتية والغطاء الأخضر)، الدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة المشروعات واستاذ الفيزياء كلية العلوم (معيار الطاقة والتغيرات المناخية)، الدكتور معتمد السيد كلية الطب البيطري (معيار ادارة المخلفات)، الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتورة نوال عمر (معيار المياه)، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة (معيار النقل).

كما يضم فريق العمل الدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية (معيار التعليم والبحث العلمي)، الدكتورة ندا عبدالمحسن كلية الطب البشري (معيار مكافحة كورونا)، الدكتور محمد حشمت عبداللاه كلية نظم المعلومات، والحاسبات ( مدير المعلومات)، الدكتور أحمد عاطف مدير عام قطاع مكتب رئيس الجامعة.، الدكتور ياسر شحاته مدير عام الشئون الادارية، صبري موسى مدير عام رعاية الشباب، محمد جلال مكتب رئيس الجامع، مينا حسني المركز الاعلامي.