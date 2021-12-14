توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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عقد محمد منار وزير الطيران المدني اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الطيران المدني.

دوت الخليج

اتفاق تعاون بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الاتصالات

وتناول الاجتماع اساليب تعزيز التعاون بين الوزارتين في كافة المجالات وبالتحديد مجال التحول الرقمي وطرق تعزيز الاستفادة من الحلول التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشهد الاجتماع توقيع اتفاق بين الوزارتين على بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد، وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا وتذليل كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات دقيقة للمتعاملين فى هذا المجال.

وأثنى وزير الطيران المدنى على كافة الجهود التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع قطاعات وهيئات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذى يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أكد على أن وزارة الطيران تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات لتحقيق طفرة تكنولوجية هائلة فى مختلف مجالات وأنشطة صناعة النقل الجوى تواكب الرقمنة الحديثة وعصر التحول الرقمى.

وشدد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة التعاون بين الوزارتين، موضحا الدور الكبير للهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مجال الطقس والتنبؤات وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فضلاً عن تعاظم دورها مع دخولها عصر التحول الرقمي.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا البروتوكول الذى سيتم توقيعه مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية يساعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا و إزالة كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات رصدية دقيقة.