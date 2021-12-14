/666171/كامل-الوزير-خلال-اجتماعه-مع-سفير-النمسا-نسعى-لمزيد-من-التعاون-في-مجال-السكك-الحديدية

اجتمع الفريق المهندس كامل الوزير و وزير النقل مع سفير النمسا جورج شتلفريد بالقاهرة، و وفد شوكة فويست ألبيت النمساوية لأنظمة السكك الحديدية، برئاسة جوينتر نيورتير، رئيس مجلس إدارة الشركة، و ذلك لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية.

دوت الخليج

و أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير في بداية اللقاء علي عمق العلاقات بين الشعبين المصري و النمساوي و التطلع إلي مزيد من التعاون بين الحانبين في مجال السكك الحديدية، خاصة مع تنفيذ الوزارة لحطة شاملة بناء علي توجيهان القيادة السياسية لتطوير كافة عناصر المنظومة ، ثم تباحث الجانبان المصري والنمساوي، حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة علي هامش معرض النقل الذكي TRANSMEA2021، المعقود بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة.

اجتماع وزير النقل مع سفير النمسا و وفد شركة فويست ألبين لبحث إنتاج ورشة العباسية

حيث أكد وزير النقل كامل الوزير، علي أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة الآتية وتحديد أفضل نموذج للتعاون بما يحقق ثلاثة محاور رئيسية للسكك الحديدية المصرية وهي تحقيق أعلي جودة و زيادة حجم الإنتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلي ضرورة تدعيم خطوط الإنتاج الحالية بخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وتحقيق الإكتفاء للسوق المحلي، خاصة مع زيادة حجم الطلب علي مفاتيح السكك الحديدية و ذلك بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء كانت لتحديث ال10 آلاف كم سكة حديد الحالية، أو لتنفيذ شبكة القطارات الكهربائة السريعة الجاري تنفيذها أول التوسع في مشروعات مترو الأنفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات للدول الإفريقية و الشرق من فائض الإنتاج.

وبعد ذلك تباحث وزير النقل مع سفير النمسا، جورج شتلفريد، بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة و تجديد السكة و هم 2 ماكينة دك تفريعات و 2 ماكينة تشكيل بازلت و ذلك بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية، مؤكدا علي أن تنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات و رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوي الخدمة، ورفع مستويات الأمان و السلامة .