/666151/دفاع-النواب-تستمع-لوزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-طلعت-نستهدف-التحول-الرقمي-في-كافة-القطاعات

دوت الخليج

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من أهم اللات التي تطلع بمسؤولية ضخمة بما يدور حولنا من ملابسات وظروف تجعل هذا الملف في منتهي الأهمية .

تفاصيل اجتماع دفاع النواب بوزير الاتصالات

وعرض الوزير علي اللجنة استراتيجية الوزارة وشرح أهم معالم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشار الوزير أن الاستراتيجية ترتكز علي ثلاث محاور وهم التحول الرقمي وما يضمه من رقمنه الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمحور الثاني بناء الإنسان والتنمية البشرية ودعم جهود الدولة في هذا الملف والمحور الثالث هو البنية التحتية بمختلف روافدها من مكاتب البريد وخدمات الاتصالات .

وأكد الوزير أننا أطلقنا منصة مصر الرقمية لتقديم حزم من الخدمات للمواطنين وهي خدمات حكومية، مشيرا إلي أن المنصة بدأت بـ ٣٢ خدمه اليوم أكثر من ٩٠ خدمة حكومية وسنتجاوز الـ١٠٠ خدمه نهاية العام الجاري .

وأشار الوزير إلي أن انتقال الحكومة العاصمة الإدارية ستكون هناك رؤية لتكون حكومة تشاركية لا ورقية أرشفة ١٠٠ مليون ورقة حتي الآن من الأجهزة الحكومية، مؤكدا علي أننا نعمل علي ارشفه كافة ملفات المؤسسات الحكومية، مشيرا إلي أن التحول الرقمي سيكون في كافة القطاعات.