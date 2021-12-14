/666157/زراعة-البرلمان-توصى-وزارة-الرى-بإعادة-دراسة-معايير-تغطيات-المجارى-المائية-تماشيا-مع-حياة-كريمة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الرى، بإعادة بحث ودراسة الضوابط والمعايير التي يجب اتخاذها في تغطيات المجارى المائية، بما يتماشى مع مبادرة حياة كريمة.

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جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إيمان خضر، بشأن: المطالبة بتعديل المنشور رقم 4 لسنة 2017 الخاص بضوابط تنفيذ التغطيات على المجاري المائية، والمطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية.

هشام الحصرى: يجب علي وزير الرى إعادة دراسة المعايير المتعلقة تغطيات المجارى المائية

وقال النائب هشام الحصرى، على وزير الرى إعادة دراسة المعايير المتعلقة تغطيات المجارى المائية، لاسيما وان مسئولي الرى يتخذون تلك المعايير الواردة في المنشور، مبررا لتأجيل تنفيذ مشروعات التغطيات، مما يؤدى الى معاناة المواطنين المتضررين من المصارف والمجارى غير المغطاه داخل الكتل السكنية، وتأجيل تنفيذ المشروعات العامة.

وأضاف الحصرى، " كل اللى يهمنا مصلحة المواطن والمصلحة العامة للدولة، خاصة وان تنفيذ مشروعات التغطيات يفيد في سرعة تنفيذ المشروعات الأخرى وخاصة في ظل مبادرة حياة كريمة التي تنتشر مشروعاتها في كل ربوع مصر حاليا بناء على توجيهات القيادة السياسية."

وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ضرورة الإسراع في إعادة النظر في تلك المعايير والضوابط، وخاصة وأن مشروعات التغطيات لاتتعارض مع مشروعات حياة كريمة، بل تساعد في سرعة تنفيذها، لاسيما وأن المسئولين يقولون ان هناك استثناءات في تنفيذ تطبيق تلك المعايير في حالات وجود تلك المجارى المائية أمام جهات ومصالح حكومية وذلك في محاولة لتسهيل تطبيق المعايير على باقى المجارى بما يسمح بتنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وبشأن طلب الإحاطة الثانى، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الرى ومديرية الرى بالشرقية، لإجراء معاينة على أرض الواقع، لكوبري مدخل قرية الهراوي بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وذلك لاستبيان مدى صلاحية الكوبرى والقيام بإحلاله وتجديده.