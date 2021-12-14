/666160/نقل-النواب--تطالب-بخطة-مالية-وزمنية-للانتهاء-من-طريق-دمياط---عزبة-البرج

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدمة من النائب ضياء الدين داود، بشأن انهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية برفع كفاءة الطريق منذ أقل من أربع سنوات.

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وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو والثاني الذي يليه باتجاه العاشر من رمضان الأمر الذي تسبب في هبوط كبير عند مطلعي ومنزلي الكوبريين.

نقل النواب تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب

وقال النائب ضياء الدين داود مقدم طلب الإحاطة، أن طريق دمياط عزبة البرج بدء العمل فيه منذ عهد وزير النقل الأسبق سعد الجيوشي ويخدم ١٠ قري حيث أنه يبدء من دمياط وينتهي بعزبة البرج وهي تمتلك ثلثي اسطول الصيد المصري وبها ما يقرب من ١٠٠ الف مواطن

وأضاف داود، أنه بالنسبة لطلب الاحاطة الخاص تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو، أن هذا الطريق لا تتوقف الحوادث يوميا عليه، قائلا: الكوبري امام مستشفي، وده كوبري مالوش صاحب، ولما بتحصل حادثه مبنعرفش نستدعي مين .

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن الحوادث بيموت فيها أبرياء ونحن مسؤلين عن حماية أرواح المواطنين، وكل يوم نري انجاز جديد في الدوله المصرية، والدوله خلقت شبكة طرق بمواصفات عالمية وذلك في ظل سياسة التنمية التي تتبعها الدوله واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

ومن قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق به عيوب لم تصل لمرحلة الإنهيار وفق لتقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلتها الهيئة، لافتا إلي أن طريق دمياط/ عزبة البرج، تتبع لمديرية الطرق والكباري وليس وزارة النقل.

ومن جانبه انفعل النائب ضياء الدين داود قائلا: أن الطريق طوله ٦ كم وبدء العمل به منذ عام ونصف إلي الآن ولم ينته العمل به .

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن الطريق به مسافة واحد كيلو يتم العمل به من قبل شركات الغاز، وننتظر " رد الشيء لاصله" وتغطية ترعه الشرقاوية وعقب الانتهاء سيم رصف الطريق.

ومن جانبه قال طارق السعيد مدير عام مديرية الطرق بمحافظة دمياط، أن ترعة الشرقاوية تم تغطيتها ولم يتبق منها سوي ٥٥٠ متر وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بإعداد خطة مالية وزمنية لمعرفة متي سيتم الانتهاء من الطريق دمياط /عزبة البرج وتحديد موعد انتهاء العمل في الطريق.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة من عدد من الجهات منها هيئة الطرق، ومديرية الطرق، وجهاز التعمير ، ووزارة التنمية المحلية، وتحديد مسؤليه كل جهة من الجهات في التنفيذ، وتحديد موعد بدء التنفيذ ولا ترتبط بالمنطقة الخاصة باعادة الشيء لاصله والتغطية.