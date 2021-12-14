- 1/2
- 2/2
/666163/النائب-محمد-عبد-العزيز-يهاجم-الحكومة-تضع-يدها-فى-جيب-المواطن-لسد-عجز-الموازنة
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن الحكومة تضع يدها فى جيب المواطن لسد عجز الموازنة من خلال قانون ضريبة الدمغة ، إضافة إلى أنه ضد الابداع والثقافة والفن، والذي يوضح أن الحكومة تحارب الفن الراقي كا البالية من خلال فرض ضرائب على السينما والملاهي والمسرح ولعب الاطفال.
دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب محمد عبدالعزيز بالجلسة العامة اليوم
تعديلات قانون ضريبة الدمغة
وتساءل النائب محمد عبد العزيز، هل مطلوب انتشار الارهاب والتطرف من خلال محاربة الفن الراقي، وهل الدولة تحارب السياحة من خلال فرض ضرائب على راحلات البالون الطائرة والغوص
وأوضح عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه اقل من 6 أشهر من بداية السنة المالية وعند مناقشة الخطة والموازنة اشار وزير المالية الي التحسن الاقتصادي وتخطيط للعجز وبشاير ظهور الاصلاح الاقتتصادي، ولكن القانون جاء كقانون للعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية من خلال فرض ضرائب عن السلع المعمرة، والتي توجد فى كل بيت حيث تمس كل المواطنين من الطبقة الفقيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمد عبد العزيز يهاجم الحكومة: تضع يدها فى جيب المواطن لسد عجز الموازنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.