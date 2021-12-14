/666163/النائب-محمد-عبد-العزيز-يهاجم-الحكومة-تضع-يدها-فى-جيب-المواطن-لسد-عجز-الموازنة

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن الحكومة تضع يدها فى جيب المواطن لسد عجز الموازنة من خلال قانون ضريبة الدمغة ، إضافة إلى أنه ضد الابداع والثقافة والفن، والذي يوضح أن الحكومة تحارب الفن الراقي كا البالية من خلال فرض ضرائب على السينما والملاهي والمسرح ولعب الاطفال.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب محمد عبدالعزيز بالجلسة العامة اليوم

تعديلات قانون ضريبة الدمغة

وتساءل النائب محمد عبد العزيز، هل مطلوب انتشار الارهاب والتطرف من خلال محاربة الفن الراقي، وهل الدولة تحارب السياحة من خلال فرض ضرائب على راحلات البالون الطائرة والغوص

وأوضح عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة، أنه اقل من 6 أشهر من بداية السنة المالية وعند مناقشة الخطة والموازنة اشار وزير المالية الي التحسن الاقتصادي وتخطيط للعجز وبشاير ظهور الاصلاح الاقتتصادي، ولكن القانون جاء كقانون للعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية من خلال فرض ضرائب عن السلع المعمرة، والتي توجد فى كل بيت حيث تمس كل المواطنين من الطبقة الفقيرة.