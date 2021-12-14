/666166/عبد-المنعم-إمام-لوزير-المالية-عن-فرض-رسوم-جديدة أشوف-تصريحاتك-أصدقك-أشوف-قوانيك-استعجب

أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

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وخلال الجلسة العامة قام النائب عبد المنعم إمام برفع صورة لتصريحات سابقة وزير المالية بشأن عدم فرض أي رسوم على الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وعبر صفحته الرسمية أوضح النائب عبد المنعم إمام قصة هذه الصورة قائلا:” قصه صوره رفعتها اليوم بالجلسة العامه لمجلس النواب موضح بها تصريحات سابقه للوزير بعدم تحميل الطبقة المتوسطه اعباء اضافيه.

عبد المنعم إمام لوزير المالية عن فرض رسوم جديدة: أشوف تصريحاتك أصدقك أِشوف قوانيك استعجب

والذى وجهت فيها الكلمه للوزير قائلًا:

أشوف تصريحاتك أصدقك أِشوف قوانيك استعجب" :" ورفضت هذا باعتبار القانون جريمة فى حق الطبقة المتوسطة، لأنه يدمر ما تبقى من الطبقة المتوسطة".

والحمد لله استجابت القاعه وتقرر بتاجيل نظر القانون لمزيد من الدراسة.

وجاءت التصريحات في الورقة :

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وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.

وشن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.