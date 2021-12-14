/666168/وزير-الأوقاف-ما-حدث-من-عمارة-بيوت-الله-في-عهد-الرئيس-السيسي-غير-مسبوق

قال وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، أن السنة الماضية شهدت افتتاح ما يقرب من ١٨٠٠ مسجد بخلاف ما تبنيه هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا: و لا أعلم أن هناك دولة قامت ببناء ١٦٠٠ جامع في سنة بخلاف احلال و تجديد ٢٠٠ اخرين.

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وأضاف" العام الماضي كان يتم افتتاح ٥ مسجد في اليوم جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتوضيح رؤية وزارة الأوقاف ودعمها لصندوق عطاء "صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" .

و تابع جمعة: " ما حدث عمارة بيوت الله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوق فنحن امام دولة تبني بصدق في كافة المجالات الاسكان و النقل و غيرها.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعين لقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

هذا بالإضافة إلى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.