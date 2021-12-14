النائب محمود بدر بمناقشات ضريبة الدمغة«وزارة المالية لديها إنعدام بالحس السياسى والإنسانى»

/666170/النائب-محمود-بدر-بمناقشات-ضريبة-الدمغةوزارة-المالية--لديها-إنعدام-بالحس-السياسى-والإنسانى

أتهم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالكذب لدى مناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسوم التنمية، موضحا رغبة الحكومة في زيادتها علي المواطنين.

دوت الخليج يرصد كلمة محمود بدر الجلسة العامة اليوم

ووصف محمود بدر، عضو مجلس النواب، الحكومة بانعدام الحس السياسي والإنساني، فى فرض اعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

ورفض بدر قانون ضريبة الدمغة، لافتا إلى أن الحكومة نفت خلال مركزها الاعلامي فرض اي اعباء ضريبية جديدة على المواطنين الفترة القادمة فى ظل ازمة التضخم وزيادة الاسعار،

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.