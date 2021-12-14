الخارجية تستقبل وفدا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزارة الخارجية، مساء اليوم، وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى فى إطار زيارتهم للقاهرة، حيث عُقد اجتماع موسع برئاسة السفيرة هبة زكى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.





كما تناول الاجتماع استعراض جهود مصر فى محيطها العربى، بالإضافة إلى التحرك المصرى النشط مع دول القارة الإفريقية وفى إطار الاتحاد الإفريقى. من جانب آخر، استعرض الرؤية المصرية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخى، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام المقبل، كما تم استعراض تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووى. أعرب الوفد الأمريكى عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذى تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والإفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفى المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

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