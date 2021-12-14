محافظ البنك المركزى يكرم سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء الذى جمع بينهما بمقر البنك المركزى، أكد المحافظ متانة وقوة العلاقات التى تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمى والشعبى، وأعرب عن تقديره للدور البارز الذى ساهم به السفير محمد صالح الذويخ على مدار السنوات الست الماضية فى زيادة أواصر التعاون المستمر والمثمر بين البلدين فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى، وكذلك الدعم الذى تلقاه البنك المركزى من دولة الكويت خلال الفترات الصعبة السابقة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى.

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