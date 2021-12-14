رئيس الوزراء البوروندى يبحث مع السفير المصرى العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الوزراء البوروندى آلان بنيونى، مساء اليوم، السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل دفعها والارتقاء بها خلال الفترة المقبلة.





وقدم السفير المصرى خلال اللقاء عرضًا لرئيس الوزراء البوروندى عن مجمل الأنشطة والخطوات التى تضطلع بها الحكومة المصرية وبتوجيه القيادة السياسية لتقديم الدعم والمساندة المصرية لبوروندى فى مختلف المجالات. وأكد السفير ياسر العطوى على مواصلة جهود تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصًا فى المجالين الاقتصادى والتجارى ليعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين. من جانبه، أثنى رئيس الوزراء البوروندى على الاهتمام المصرى الفائق والملوس بدعم بلاده، مشيدًا بالمكانة المشهودة لمصر لدى أبناء الشعب البوروندى وقيادته التى تقدر عالياً الدور والثقل المصرى ليس فقط على الساحة الإفريقية، وإنما أيضاً على الساحة الدولية. كما أكد رئيس الوزراء البوروندى على متابعته الشخصية وبتقدير كبير، للانجازات الضخمة التى تحققها مصر حاليًا فى إطار تنفيذ خطة رئيس الجمهورية للنهوض الشامل فى مصر.

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