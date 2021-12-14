السبكى: الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لتوفير خدمات صحية آمنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن نجاح رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد الدكتور أحمد مدكور، فى علاج حالة صعبة ومعقدة لمريض أكاليزيا باستخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث.





وأضافت الهيئة، أنه جاء ذلك خلال مشاركة مدرس واستشارى الجهاز الهضمى الدكتور أحمد مدكور، كممثلا عن الهيئة فى مؤتمر الجمعية السعودية للمناظير المقام بمدينة الملك فهد الطبية "Saudi Live Endoscopy"، مشيرة إلى أنه تم إدخال هذه التقنية ولأول مرة فى مستشفيات الهيئة كانت بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهدف الرئيسى من إجراء هذه العملية هو تبادل الخبرات بين مصر والسعودية فى مجال معالجة أمراض الجهاز الهضمى باستخدام المناظير كأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة حاليا وفق ممارسات الصحة العالمية، والتى تتيح استخدام تقنية تشفية الأورام السطحية بالمرئ والمعدة والقولون بالمنظار "دون جراحة".

وأكد السبكى، أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها داخل إحدى المؤتمرات الطبية إنما يؤكد مدى كفاءة الطبيب المصرى وثقة المجتمع الدولى فى قدراته وأدائه المتميز، لافتا إلى قدرة الهيئة على عرض نماذج علمية وطبية متميزة على المستوى الدولى، مثل الدكتور أحمد مدكور أحد العلامات المتميزة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، وتابع: أن الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لنجاح جهود الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، اهتمام الهيئة بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل منشآتها الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية للجودة؛ ولذا كانت حريصة على التعاقد مع أفضل الخبرات الطبية المصرية المعتمدة دوليا من الاستشاريين والأخصائيين بجميع التخصصات الطبية.

وأشار، إلى أن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميا دستور عمل الهيئة، ولافتا إلى الحرص على تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى كأحد الأدوار العلمية الرئيسية للهيئة للإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، مما يضمن تحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية ورضاء جميع المتعاملين.

وقال الدكتور أحمد مدكور، استشارى أمراض الجهاز الهضمى ورئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن بورسعيد، أن الهدف الرئيسى من إجراء هذه العملية هو نقل المعرفة والعلم والخبرات التى اكتسبها على مدار سنوات عمله الممتدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، إلى الكوادر الطبية السعودية وتدريبهم على إجراء مثل تلك العمليات الصعبة والمعقدة، لافتا إلى قيامه بعمل هذا الأمر فى أكثر من 11 ورشة عمل محلية ودولية، مؤكدا أن الأطباء المصريين لا يقلون كفاءة عن نظرائهم فى دول العالم المتقدمة طبيا.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد مدكور، نجح فى علاج العديد من مرضى الجهاز الهضمى داخل مستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد بمهارة وكفاءة عالية، نظرا لتخصصه فى إجراء العمليات المعقدة والنادرة، والتى تحتاج إلى مهارات خاصة وتدخلات دقيقة، والتى ساهمت بفاعلية فى إنقاذ حياة المئات من المصابين بأمراض الجهاز الهضمى، وذلك على مدار العامين الماضيين منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظة.

وأن مرض الاكاليزيا، هو اضطراب نادر فى قناة توصيل الطعام (المرىء) يجعل توصيل الطعام والشراب صعبا، وتعتبر تقنية مناظير الفراغ الثالث من أحدث التقنيات عالميا المستخدمة فى علاج هذا المرض.