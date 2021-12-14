الحالة المرورية الآن.. كثافات بمنزل كوبرى ابن الحكم بسبب تعطل أتوبيس

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عبد الفتاح مصطفى ببرنامج "دقى يا مزيكا"، على الراديو 9090، أشار صابر إلى وجود بعض الأحجام المرتفعة بمنزل كوبرى ابن الحكم المتجه لحلمية الزيتون والمطرية، نتيجة تعطل أتوبيس بمنزل الكوبرى، مشيرا إلى أنه الإدارة العامة لمرور القاهرة تعاملت مع الأمر.

وذكر صابر فى النشرة المرورية اليومية، أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونصح صابر القادمين من مناطق مصر الجديدة وألماظة والمتجه لمناطق محور الفريق العصار والمطرية، بسلوك كوبرى سراى القبة.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام بمطلع كوبرى الفنجرى القادم من مدينة نصر، داعيا إلى سلوك طريق شارع لطفى السيد، ثم نفق أحمد سعيد، ثم يستكمل رحلته.

ونوه صابر إلى وجود بعض الأحجام للقادم من مناطق القلعة والمتجه لمجرى العيون والسيدة عائشة، داعيا إلى سلوك طريق الأتوستراد.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بكورنيش النيل للقادم من وسط المدينة والمتجه لحلوان والمعادى، لذا يفضل سلوك محور الأتوستراد.

ولفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى، لذا يفضل سلوك شارع السودان.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.