الصحة: استمرار تدريب الصيادلة الإكلينيكيين على برامج حوكمة المضادات الحيوية

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة العليا لمقاومة مضادات الميكروبات التابعة لوزارة الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالخطة القومية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات والاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمنظومة الترصد الإلكترونى لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، كما ناقشت الوضع الحالى فى مصر للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية مقارنة بالوضع العالمى.

وأكد "عبد الغفار" على التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات لتعزيز منظومة ترصد العدوى الخاصة بالميكروبات المضادة للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجى وتطوير نظام الرقمنة، فضلا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية للمرضى بما يساهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد اللجنة على استمرار تقديم التدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج ترشيد وحوكمة المضادات الحيوية للعمل بالمستشفيات، وذلك بالتعاون بين إدارة مكافحة العدوى، وهيئة الدواء، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى التعاون المستمر والمشترك لترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت المرور الدورى على المستشفيات للتأكد من من تطبيق الترصد الإلكترونى لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، مؤكدا زيادة حملات التوعية المجتمعية للمواطنين بمخاطر الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، مما يؤدى إلى ضعف قدرتها فى علاج الأمراض.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد محمد زكى السودانى، رئيس إدارة المؤسسة العلاجية، الدكتور عمرو يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، والدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وممثل عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية، وممثل عن منظمة الصحة العالمية.