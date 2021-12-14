الشريف : التعامل بكل حزم مع المنشآت والمحلات المخالفة للإجراءات الاحترازية

وشدد الشريف ـــ فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء ــ على جميع الجهات التنفيذية بالتعامل بكل حزم مع الكافيهات والمنشآت والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
وفى سياق متصل، شن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتفتيش على جميع المنشآت استهدفت عدة شوارع بنطاق الحى.
وأسفرت الحملة عن غلق محلين مخالفين وصيدلية، وضبط 56 حالة إشغال طريق، وفرض غرامات فورية بنحو 16 ألف جنيه، وتحرير 18 محضرا، والتحفظ على عينات لحوم للكشف عنها ومعرفة مصدرها ومدى صلاحيتها.
وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة علاء يوسف، بحملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق المركز، وتم خلالها تحرير 4 محاضر متنوعة ما بين مخالفة بيئية وصحة وتموين وفرض غرامات فورية تقدر بـ 8 آلاف جنيه وضبط كمية كبيرة من الإشغالات.
ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع، بالتنسيق مع الجهة المعنية حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 183 حالة إشغال مختلفة، كما تابعت إدارة إشغال الطريق التمركز فى منطقة باكوس ومتفرعاتها للحد من المخالفات، وكذلك شارع الزهور بمنطقة الحضرة.
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