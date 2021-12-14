/666169/نقل-البرلمان--تطالب-ببرنامج-زمني-لإنهاء-أعمال-التصميمات-الخاصة-بكوبري-الركابية----جمصة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فى اجتماعها اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى، بشأن معاناه المواطنين من تدهور حالة الطريق الدولي الساحلي في المنطقة الواقعة بين دمياط الجديدة وجمصه والركابية، التي تتم فيه أعمال رصف منذ أكثر من سبعة أشهر.

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وقالت النائبة رحاب موسي مقدمة طلب الإحاطة، أن المواطنين يعانون بسبب تدهور الطريق وبالإضافة إلى كثرة الحوادث التى تقع عليه ، مؤكدة أننا فى فصل الشتاء ومع نزول المطر تزداد الحالة سوء وتزداد عدد الحوادث التى تحصد أرواح المواطنين الأبرياء .

رحاب موسي تطالب بضرورة سرعة الإنتهاء من تطوير مدخل دمياط الجديدة

وطالب النائبة رحاب موسي فى كلمتها خلال إجتماع اللجنة اليوم ، بضرورة سرعة الإنتهاء من تطوير مدخل دمياط الجديدة ، ووضع برنامج زمني لإنهاء أعمال تصميمات كوبري الركابية جمصة، حيث أن محافظة دمياط تعد من المحافظات الحيوية والهامه فى مجال التصنيع وهناك حركة دخول وخروج كبيرة من المواطنين لها كل يوم سواء للعمل في الورش أو الصيد وغيرها من المهن الكثيرة التى توفرها المحافظة .

ومن جانبة قال اللواء حسام بدر الدين مدير الإدارة العامه للطرق والكباري بوزارة النقل ، أنه بالفعل بدء العمل في مدخل دمياط الجديدة بدء من محطة كهرباء دمياط الجديدة بمسافة 1200 متر كمرحلة أولي وجاري إكمال المسافة وسيتم توسعة الطريق ل 3 حارات مرورية وسيتم الإنتهاء مع بداية يناير 2022.

ووطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، ببرنامج زمني لإنهاء أعمال التصمميمات الخاصة بكوبري الركابية / جمصة . كما أوصت لجنة النقل والمواصلات ، بجدول زمني لإنهاء أعمال تطوير مدخل دمياط الجديدة / من مدخل الطريق الساحلى .

كما أرجأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم إدراج كوبري كفر سليمان البحري (كباري محطة قطار تفتيش كفر سعد) ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد/ بمحافظة دمياط .

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن الحاجة الملحة لتطوير وتوسعة طريق ترعة السالم من بدايته بمحافظة دمياط حتى محور 30 يونيو، بطول 70 كم ، وذلك لعدم حضور مقدمي طلبات الإحاطة.