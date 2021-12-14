/666174/المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-بالنواب-هناك-خطة-لإقامة-مجمعات-صناعية-في-جميع-المحافظات

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه هناك خطة لإقامة المجمعات ىالصناعية في كل محافظة وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة ما يسمي بإحلال الواردات وهي أن كل منتج نستورده نستطيع تصنيعه في مصر نقوم بعمل مشرع له.

جاء ذلك خلال كلمة له في ندوة حوارية بموقع "دوت الخليج".

دوت الخليج

وأضاف مرعي، أن المنتجات التي نستوردها ونستطيع تصنيعها داخل الدولة نقوم بعمل دراسات جدوي لها داخل جهاز تنمية المشروعات، وأن هناك بعض الأشخاص يستوردون "زراير" لذلك يتم عمل دراسات من أجل تنفيذ هذا الأمر في مصر وتصنيعه، لافتا أن كل صاحب مشروع فاقد شرط أو أكثر عليه الذهاب لجهاز تنمية المشروعات التابعة للمحافظة وعليه تقديم أوراقه لتقنين أوضاعه.

محمد كمال مرعي: القانون رقم 152 أتاح العديد من المميزات لأصحاب المشروعات

وأشار إلي أن القانون رقم 152، فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أتاح العديد من المميزات لأصحاب المشروعات من الشباب، ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية لتوجيه المحليات بالعمل بالقانون 152 الذي يحمل عدة مزايا لأصحاب المشروعات.

وتابع مرعي: المشروعات الصناعية ترخص من هيئة التنمية الصناعية و هناك روتين قاتل، مناشدا وزيرة الصناعة بأن تكون هيئة التنمية الصناعية خاصة بالمناطق الصناعية فقط وليس ترخيص المشروعات الصناعية، مطالبا الوزيرة بمنح هذه المشروعات لجهاز تنمية المشروعات حتي يتم منحها شهادة تصنيف لتعمل وتستفيد.

وأضاف: الخريطة الاستثمارية التي قامت بها اللجنة هي الانتقال لهيئة الاستثمار مع تحديث الصناعة مع اللجنة التي تشكيلها في المحافظة والمختصة بحل جيمع المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات حتي يتم إعادة ترتيب المحافظة استثماريا، لافتا أن هناك مواقع ملك للدولة ومن الممكن الاستفادة منها عن طريق عمل فرص استثمارية بها