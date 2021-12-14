/666177/وزير-النقل-وسفير-النمسا-يبحثان-سبل-زيادة-إنتاج-ورشة-العباسية-للسكك-الحديدية

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات اجتمع لبحث سبل التعاون بين وزارة النقل وشركة فويست ألبين النمساوية لأنظمة السكك الحديدية، بحضور جورج شتلفريد سفير النمسا بالقاهرة، وذلك في مجال تطوير السكك الحديدية.

دوت الخليج

كامل الوزير يؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والنمساوي

وأكد الفريق كامل الوزير خلال الإجتماع على مدى عمق العلاقات بين الشعبين المصري والنمساوي والتطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، وذلك مع سعي الوزارة لتنفيذ خطة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة عناصر المنظومة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان اساليب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة على هامش معرض النقل الذكي TRANSMEA2021، بين هيئة السكك الحديدية وشركة فويست ألبين النمساوية لرفع إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة.

وزير النقل يتباحث مع سفير النمسا حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة

كما تباحث وزير النقل مع سفير النمسا بالقاهرة حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع توريد 4 ماكينات صيانة وتجديد السكة 2 ماكينة دك تفريعات و2 ماكينة تشكيل بازلت، بتمويل ميسر من مؤسسة يونيكرديت النمساوية.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنفيذ خطة شاملة لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان بخطوط شبكة السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى جودة وزيادة حجم الإنتاجية بالتوازن مع تقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تدعيم خطوط الأنتاج الحالية بخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، خاصة مع زيادة حجم الطلب على مفاتيح السكك الحديدية بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلاف كم سكة حديد الحالية، أو تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري تنفيذها أو التوسع في مشروعات مترو الأنفاق ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الإفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.