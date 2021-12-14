/666178/مصطفى-سالم-دعم-مركز-اورام-سوهاج-بـ-25-مليون-جنية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائب الدائرة الرابعة «طما – طهطا – جهينة» عن حزب مستقبل وطن، ان وزير المالية وافق على دعم وتعزيز معهد أورام سوهاج بـ 25 مليون جنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف سالم، أن هذا التعزيز استجابة لطلب سابق تقدم به لوزير المالية لدعم المركز الذى يخدم محافظة سوهاج والمحافظات الاخرى المجاورة، وخاصة محافظات جنوب الصعيد، حيث طالب بتعزيز بنود الاجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات ومصروفات أخرى بموازنة مراكز علاج الاورام بالمحافظات "مركز علاج اورام سوهاج "الممولة تمويلا ذاتيا من الصناديق والحسابات الخاصة للسنة المالية2021/2022 وذلك لمواجه سداد المصروفات الحتمية للعاملين بالمركز ونوبتجيات السهر لأعضاء المهن الطبية وحوافز الاشراف والمقابل المادي ومستحقات التأمينات والمعاشات، وسداد مديونيات شركات الادوية وغيرة.

طلب احاطة بسبب وقف أستقبال حالات نفقة الدولة بالقسم الداخلي بمركز القلب بسوهاج

جدير بالذكر تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب احاطة طبقا للائحة المجلس الداخلية ضد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك الا فى الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقى العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

وأشار سالم الى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج فى استيعاب هذه الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد فى سوهاج و يقدم خدماته لقطاع كبير من مرضى القلب فى محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط.

وعلى جانب اخر سبق وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور وزير الصحة بشأن تكليف الأطقم الطبية المساعدة من هيئة التمريض و الفنيين بمختلف تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات.

وطالب النائب مصطفي سالم، خلال طلب الإحاطة وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل أقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل وذات التخصص والذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات التابعة لمديريات الصحة.