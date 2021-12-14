/666181/وزير-القوى-العاملة-مشروع-قانون-العمل-يحقق-الصالح-العام-ولا-يظلم-أحد

قال: محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين بين صاحب العمل والعامل، لتحقيق الصالح العام، ودون أن يظلم أحد أو ينحاز لطرف ضد الآخر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الكاملة بين طرفى علاقة العمل (صاحب العمل والعامل).

وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل يحقق الصالح العام ولا يظلم أحد

وأشار إلى أنه بخصوص مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى حالة ارتكاب مخالفات ستكون سلطة المحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

ووجه وزير القوى العاملة الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر، حرصا على الخروج بقانون متوازن، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى مناقشة وإصدار قانون العمل الجديد.