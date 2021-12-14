شفاء أحمد مرتضى من فيروس كورونا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن شفائه من فيروس كورونا، بعد ظهور سلبية المسحة التي أجراها مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أصيب أحمد مرتضى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وعلى أثرها غاب عن اجتماعات مجلس الإدارة الأخيرة، ليصبح الأن جاهز لعودته للعمل مرة أخرى بالزمالك بعد ظهور سلبية المسحة الخاصة به.

مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك.

وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي:

محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك"

أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك"

جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم"

أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم"

حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين"

تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين"

مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم"

حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم"

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين كل من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد ضمن الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور:” إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح.