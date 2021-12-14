/666186/ديكتاتورية-مرتضى-منصور-تعجل-برحيل-كارتيرون-عن-الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صباح اليوم، عن تعين أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد، ومدحت عبد الهادي مدرب عام بالجهاز الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وواصل الجهاز الفني بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الفترة الماضية بدون مدرب عام للفريق بعد رحيل أسامه نبيه، ومطالبة كارتيرون من اللجنة المسئولة عن إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن عدم إحتياج الجهاز الفني لمدرب عام بعد رحيل نبيه.

وجاء مرتضى منصور بعد عودتة لرئاسة الزمالك، والتي طال غيابها لأكثر من عام، بأول قراراته بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، بتعين مدرب عام ومدرب مساعد، لتوفير كافة السبل للجهاز بالرقي وتحقيق البطولات مع الفريق.

وعرضت اللجنة السابقة المسئولة عن قيادة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بتوفير مدرب عام للفريق، بعد رحيل أسامه نبيه، ولكن كارتيرون رفض ذلك، وأصر على أن الجهاز الفني للفريق لا يحتاج أي دعم وهو في حالة مستقرة بشكل جيد.

س/ لماذا رفض كارتيرون مدرب عام ؟

ج/ كارتيرون قد سبق واتفق مع إدارة الزمالك على عدم تدخل الإدارة فى أى شئون فنية تخص الفريق، وهو ما تم الإتفاق عليه قبل توقيع كارتيرون عقود تدريبه للنادي.

ولا ترغب إدارة الزمالك "اللجنة السابقة" فى الدخول فى أزمات مع كارتيرون حتى لا يهدد بالرحيل فى الوقت الذى يعانى فيه النادي ماليا.

مرتضى منصور يستعجل على رحيل كارتيرون

قرار مرتضى منصور بتعين مدرب مساعد وعام، جاء بعدم علم باتريس كارتيرون، وهو ما جاء على عكس مطالب عقد كارتيرون مع الزمالك بعد عودته، وهو تلبيه كافة طلباته.

عودة أمير عزمي للجهاز الفني للفريق الأول، ومدحت عبد الهادي، للجهاز الفني، تأتي من ناحية تدخل مرتضى منصور، في قرارات المدير الفني للفريق، مرة آخرى كما جاء في السابق.

عودة أمير عزمي للجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك مرة آخرى، تأتي بعد توليه نادي بالدرجة الثانية بالدوري المصري، بعد رحيله في الفترة السابقة أثناء تواجده مدرب مساعد مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.

بينما تأتي عودة مدحت عبد الهادي مدرب عام للفريق الأول بالزمالك، بعد رحيلة في من جهاز البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء السابق.

جدير بالذكر أن باتريس كارتيرون رفض مدحت عبد الهادي مدرب عام معه بالجهاز الفني، واختيار أسامه نبيه بدلاً منه، وجاء ذلك في فترة اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب.