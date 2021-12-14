جامعة عين شمس تؤكد على انخراط الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي

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دوت الخليج

نائب رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفارة فلسطين تيسيرات الطلاب الدارسين فى مصر

سليم التلولي ينقل تحيات السفير الفلسطيني لجامعة عين شمس

وحمل سليم التلولي تحيات السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة وناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة وجميع كادر السفارة الفلسطينية للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، وأكد الجانبان خلال اللقاء على مدى عمق العلاقات والروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

أعرب الدكتورعبد الفتاح سعود عن كامل امتنانه للتعاون في الجانب التعليمي والثقافي ، موضحا دور الجامعة الكامل في دعم الطلاب الفلسطينيين بالتزامن مع توجه الدولة المصرية في دعم القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.

كما أكد سعود على أن الإدارة العليا للجامعة لا تتعامل مع الطلاب الوافدين بمعزل عن أبناءنا الطلاب المصريين ككل ، لافتاً أن فلسفة الجامعة تركز على انخراط الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي والتعايش الكامل مع أقرانهم من المصريين الأمر الذي يسمح بتبادل الرؤى والأفكار والخبرات و الثقافات بين الطلاب بعضهم البعض.

وفي نهاية اللقاء، وجه سليم التلولي الشكر لجامعة عين شمس على رعايتها للطلاب الفلسطينيين والعمل الدائم على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب ، مشيرا للدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الوافدين التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس و بالنقلة النوعية التي شهدها ملف الطلاب الوافدين بالجامعة والتواصل الفعّال والمثمر في كل ما يصب في صالح الطلاب الوافدين على اختلاف جنسياتهم.