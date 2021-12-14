/666190/وفد-من-التنسيقية-يشارك-في-حفل-كلية-الدراسات-العليا-بعين-شمس-وتخريج-سفراء-المناخ

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، وتخريج متطوعين سفراء المناخ الدفعه الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والوزيرة ياسمين فواد، وزير البيئة

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وفد من التنسيقية فى حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس

. ألقى كلمة تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، و شكر فيها، الدكتور رئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، كما رحب بدعوة عميد كلمة الدراسات العليا حيث طلبت ترشيح ٥ أعضاء من التنسيقية للمشاركة في سفراء المناخ الدفعة الثالثة.

أضاف رمضان في كلمته، أن العمل على التغير المناخي أصبح حتميا لا محال، الأمر الذي اتفق عليه كافة دول العالم.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ. ومن أعضاء التنسيقية: حسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وإبراهيم رمضان، وأحمد حسبو، وسمية هاشم، وماهر الفضالي، وأحمد سراج، ومصطفى هلال، وطه أحمد، ومحي النواوي.