للاعبين القدامي..رئيس شباب النواب يكشف تفاصيل زيارة احمد شوبير لمقر البرلمان 

/666191/للاعبين-القداميرئيس-شباب-النواب-يكشف-تفاصيل-زيارة-احمد-شوبير-لمقر-البرلمان

كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة الاعلامي احمد شوبير ، لمقر البرلمان اليوم .

دوت الخليج يرصد تفاصي لقاء رئيس شباب النواب مع الاعلامي احمد شوبير

الاعلامي شوبير

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إنه ناقش مع الكابتن احمد شوبير ، خلال البقاء بعض النقاط الخاصة برعاية اللاعبين القدامى وأسرهم، حيث حرص الاعلامي احمد شوبير علي ضرورة وجود قناعة شرعية تساعدهم في مواجهة اعباء الحياة .

ونقل شوبير الي رئيس لجنة الشباب مدب المعاناة الكبيرة الاسم تواجه اللاعبين القدامي ، بعد الاعتزال وهو ما يتطلب البحث عن موارد لتوفير حياة كريمة لهم حيث طالب الكابتن شوبير بالبحث عن آلية لتوفير الموارد اللازمة لرعاية قدامى الرياضيين.

و أكد الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة حريصة علي توفير الحياة الكريمة للاعبين القدامي باعتبارهم لهم دور كبير في الرياضة المصرية لافتا الي الي أن اللجنة ستسعي لتبني المطالب التي عرضها الاعلامي احمد شوبير .

وفي نهاية اللقاء حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية، ووجه الكابتن أحمد شوبير الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة على حسن الاستقبال واهتمامه بكل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة