- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/666191/للاعبين-القداميرئيس-شباب-النواب-يكشف-تفاصيل-زيارة-احمد-شوبير-لمقر-البرلمان
كشف الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة الاعلامي احمد شوبير ، لمقر البرلمان اليوم .
دوت الخليج يرصد تفاصي لقاء رئيس شباب النواب مع الاعلامي احمد شوبير
الاعلامي شوبير
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إنه ناقش مع الكابتن احمد شوبير ، خلال البقاء بعض النقاط الخاصة برعاية اللاعبين القدامى وأسرهم، حيث حرص الاعلامي احمد شوبير علي ضرورة وجود قناعة شرعية تساعدهم في مواجهة اعباء الحياة .
ونقل شوبير الي رئيس لجنة الشباب مدب المعاناة الكبيرة الاسم تواجه اللاعبين القدامي ، بعد الاعتزال وهو ما يتطلب البحث عن موارد لتوفير حياة كريمة لهم حيث طالب الكابتن شوبير بالبحث عن آلية لتوفير الموارد اللازمة لرعاية قدامى الرياضيين.
و أكد الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة حريصة علي توفير الحياة الكريمة للاعبين القدامي باعتبارهم لهم دور كبير في الرياضة المصرية لافتا الي الي أن اللجنة ستسعي لتبني المطالب التي عرضها الاعلامي احمد شوبير .
وفي نهاية اللقاء حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية، ووجه الكابتن أحمد شوبير الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة على حسن الاستقبال واهتمامه بكل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاعبين القدامي..رئيس شباب النواب يكشف تفاصيل زيارة احمد شوبير لمقر البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.