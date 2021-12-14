/666192/وزيرة-الثقافة-تفتتح-الدورة-الـ-28-من-مهرجان-القاهرة-الدولي-للمسرح-التجريبي

دوت الخليج يرصد افتتاح وزيرة الثقافة الدورة الـ 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وسبق الحفل افتتاح معرض " التصميمات المسرحية غير التقليدية " بمسرح الهناجر الساعة الخامسة مساء بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة.

فعاليات الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري المصري، ثم عرض فيلم قصير لفعاليات الدورة الحالية، ويعقبه فيلم قصيرعن الراحل الدكتور فوزي فهمي التي تحمل تلك الدورة اسمه، ثم فيلم قصير آخر عن لجنتي التحكيم، وبعدها كلمة الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ثم كلمة وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يشهد حفل الافتتاح تكريمًا للجنة مشاهدة العروض المصرية والتي تكونت من الدكتورة عايدة علام، الأستاذة الدكتورة رانيا فتح الله، المخرج الفنان هشام عطوة، الدكتور محمد سمير الخطيب، الناقد محمد الروبي، الناقد باسم صادق، الدكتور أيمن الخشاب، كما ستكرم لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية والتي تكونت من الأستاذة الدكتورة دينا أمين ( رئيس اللجنة )، وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي والفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأمريكي جون هوي.

عقب صعود لجان التحكيم والمشاهدة للمسرح ومنحهم شهادات مشاركة تعلن معالي وزيرة الثقافة افتتاح الدورة الثامنة والعشرين، ويعقب ذلك استراحة لمدة نصف ساعة ثم مشاهدة عرض الافتتاح وهو العرض الألماني Deals with God "صفقات مع الرب" من إنتاج فرقة "جوليا ماريا كوخ" وهو من بطولة مجموعة من الراقصين : Sakurako Awano, Romane Petit, Siri Elmqvist, Gaetano Montecasino, Ricardo Campos Freire, Péter Copek، وكتب موسيقى العرض ميريدي ووضع له الإضاءة تورستن ليبستوك، وصمم الكوريوجرافيا والإخراج جوليا ماريا كوخ .

يخرج حفل الختام والذي سيشهد تكريم 5 قامات مسرحية عربية ودولية بالإضافة لتوزيع جوائز الدورة الـثامنة والعشرين يوم 19 ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المخرج المسرحي محمد مرسي.