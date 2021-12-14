لماذا ذهب الرئيس إلى جامعة كفر الشيخ؟ .. «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جمال رائف، إن ما رأيناه اليوم في جامعة كفر الشيخ، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، يبعث الأمل، ويرسل رسائل هامة للغاية، أهمها أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية بناء الإنسان.





وأشار جمال رائف خلال بث مباشر على صفحة دوت الخليج، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أن الجمهورية الجديدة تعتمد على بناء إنسان، يستطيع تحقيق ما تطمح إليه هذه الجمهورية. وبين رائف أن ما لفت الأنظار خلال زيارة الرئيس اليوم لجامعة كفر الشيخ، هو حالة النقاش الدائرة مع الطلاب، قائلا إن هذا يعد رسالة بأن النقاش مع الرئيس لا يقتصر على المنتديات ومؤتمرات الشباب.

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