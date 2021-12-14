«مكافحة الإدمان» يعلن عقوبة الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن موقف الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات قائلًا :"فى حالة امتناعه عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطى".





وأضاف رمضان، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه خلال ساعات سيجرى تطبيق القانون على العاملين بالدولة، والذى يتضمن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطى المخدرات، لافتاً إلى أن القانون يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين، موضحاً أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس. وذكر أن التحاليل الأولية تظهر ما أن كان الموظف الذى خضع للكشف والتحاليل يتعاطى المخدرات من عدمه.

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