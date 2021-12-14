مصر تنجح فى تسجيل الخط العربى على قوائم التراث غير المادى باليونسكو

جدة - نرمين السيد - نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية، لبنان، الأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد "السيرة الهلالية، التحطيب، الاراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة والنسيج اليدوى بالصعيد"، وذلك ضمن إجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء.





وقالت عبد الدايم إن تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر فى إعداده مع 16 دولة، واضافت انه يعد إنجازا جديدا فى مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية وأحد الوسائل الفاعلة فى التعريف بها مما يساهم فى الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها، ووجهت الشكر للجنة صياغة الملف وهم الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافى غير المادى وممثل مصر به والدكتور هانى الهياجنة "الأردن"، الدكتورة آنى طعمة "لبنان"، الدكتور عماد بن صولة "تونس"، والفنان محمد بغدادى المستشار العلمى للملف.

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