تحذير من انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر المسيطرة على البلاد 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وحذرت من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين ( 2 إلى 4 ) درجة مئوية ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر:

تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأربعاء 15 ديسمبر:

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما الظواهر الجوية التى تصاحب طقس الخميس 16 ديسمبر:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفى يوم الجمعة 17 ديسمبر:

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

ومن يوم السبت 18 ديسمبر 2021 حتى نهاية يوم الأحد 19 ديسمبر:

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوم الاثنين 20 ديسمبر:

فرص لسقوط امطار خفيفه بنسبة حدوث ( 20 % ) على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد كالتالى:

الاربعاء 15 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 19 والصغرى 11

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 10

الخميس 16 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10

الجمعه 17 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10

السبت 18 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 18و الصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10

الأحد 19 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 18 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10

الاثنين 20 ديسمبر:

القاهره الكبرى والوجه البحرى العظمى 17 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10