هل ترتفع أسعار السجائر بسبب التضخم؟.. رئيس الشرقية للدخان يحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لديها القدرة على استيعاب الضغوط التضخمية فى تصنيع السجائر، مؤكدا على عدم وجود زيادات فى التصنيع حتى الآن.





وأضاف فى تصريحات صحفية، مساء اليوم، على هامش "القمة الاقتصادية 2021"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة لديها مخزون آمن من منتجاتها تكفى ما بين 3 شهور إلى سنة فى منتجات محلية وتصديرية. وأوضح أن صادرات الشركة من المعسل تراجعت بنسبة 30% خلال العام الجارى بسبب فيروس كورونا، وذكر أن الشركة قررت إرجاء توسعها الجغرافى فى إفريقيا بسبب جائحة كورونا.

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