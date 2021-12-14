في كأس مارادونا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وبوكاجونيور

سيطر التعادل السلبي علي لقاء برشلونة الإسباني ضد نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً علي ملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، على لقب كأس مارادونا، احتفاء بمرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتيني في 25 نوفمبر 2020، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعتبر فريقي برشلونة وبوكا جونيورز من بين أبرز الفرق التي لعب لهما النجم الأرجنتيني الراحل، كما أنهما يمثلان مرحلة مهمة في مسيرته الكروية ولذلك تم اختيارهما لخوض مباراة كأس مارادونا. وشهدت المباراة حضور عائلة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا في ملعب مرسول بارك . وجاء تشكيل برشلونة كالتالي.. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي.. "نيتو، ديست، ايريكي بويكي، دانى ألفيس، ديماير، كوتينيو، لينجليت، بالدي، ايريك، ألفارو سانز، خوتيجلا". وينتظر أن يحقق نادي برشلونة العديد من المكاسب الفنية من كأس الرياض أبرزها الظهور الأول للظهير الأيمن الوافد الجديد دانيال ألفيس الذي ينتظر أن يبدأ مشواره رسمياً مع الفريق في يناير المقبل عقب فتح باب الانتقالات الشتوية.

وشهدت قائمة برشلونة لموسم الرياض حضور 28 لاعباً من بينهم 11 لاعباً من فريق برشلونة للشباب، بينما غاب للإصابة أنسو فاتي، ممفيس ديباي، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو وبيدري.

وعلى المستوى المالي سوف يتقاضى برشلونة 3 ملايين يورو مقابل اللعب في كأس مارادونا في الرياض، مقسمين ما بين 2 مليون يورو للنادي ومليون يورو للاعبين وهو مبلغ من المنتظر أن يساهم في عملية تمديد عقد الثنائي الشاب رونالد أراوخو وجافى، خلال الفترة المقبلة.

ألفيس لاعب برشلونة

وكشف نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في العاصمة السعودية الرياض، وستقام المباراة على ملعب مرسول بارك وتبلغ سعته القصوى 25000 متفرج.

ويخوض بوكا جونيورز المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بكأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه، الخميس الماضي، وتأهله إلى كأس كوبا ليبرتادوريس العام المقبل، إلى جانب فوزه بمباراته الأخيرة في الدوري، التي خاضها بنتيجة 8ـ1، وهو أكبر انتصار له منذ عام 1974، والثاني له في الأعوام الأخيرة بعد فوزه الموسم الماضي 7ـ1 عندما كان يقوده الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مدرب النصر الحالي.

وتُوفي مارادونا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2020 عن عمر ناهز 60 سنة، إثر أزمة قلبية، تعرض لها.

علم برشلونة

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997.