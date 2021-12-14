/666206/نشرة-أخبار-الفن-شيخ-عراقي-يصف-محمد-رمضان-بالأسود-القذر-زوج-منة-عرفة-يمنع-الجمهور-من-حضور-حفل-زفافه-لهذا-السبب-وهذه-أحدث-أغاني-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-طلاقها

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الثلاثاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

شيخ عراقي لمحمد رمضان بعد حفله ببغداد:«أسود قذر».. ورد صادم من الأخير

شن الشيخ العراقي جعفر الإبراهيمي هجومًا حاد على الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان من داخل المسجد بعد حفله الأخير ببغداد، مشيرًا إلى أن حضور عدد ضخم من الجمهور العراقي لحفله يعد انتكاسة لا يجب أن تمر مرور الكرام.

أعاد رمضان نشر الفيديو الذي سُب خلاله بالقذر الأسود عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلق عليه قائلًا: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله؟"

وتابع: "عمومًا أنا مسامح حبًا واحترامًا للشعب العراقي.. وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف".

زوج منة عرفة يمنع الجمهور من حضور حفل زفافه لهذا السبب

كشف الفنان محمود المهدي عن موعد حفل زفافه على الفنانة الشابة منة عرفة، والمقرر أن يُقام خلال شهر ديسمبر الجاري بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

كتب المهدي عبر خاصية «استوري» على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "الفرح إن شاء الله الشهر ده، هيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان".

«خاصمت النوم».. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها بعد الانفصال

طرحت النجمة المتألقة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة تحمل اسم «خاصمت النوم» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية خاصمت النوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وتعد هذه الأغنية خامس أغاني ألبوم شيرين الجديد لعام 2022، حيث سبق وطؤحت عدة أغاني منها: القماص، وكلها غيرانة، وملكش أمان، وخسرت حاجة.

وتقول كلمات الأغنية: "بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه".