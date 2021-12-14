/666193/الصحة-تحث-المواطنين-على-تلقي-لقاح-كورونا-وتؤكد-توافره-بمحطات-المترو

أعلنت وزارة الصحة و السكان المصرية عن قابلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا في محطات المترو، حيث ناشدت وزارة الصحة و السكان، المواطنين الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا بعد بسرعة التسجيل و تلقي اللقاح، أو التوجه الي أقرب وحدة صحية للتسجيل، والحصول علي اللقاح فورا، حيث عملت الوزارة، علي رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الاصابات الشديدة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك في اطار حرص وزارة الصحة علي صحة المواطنين العامة.

وقد أعلن من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم و البحث العالي و البحث العلمي، و القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا الموجودة داخل محطات المترو، أتي ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ، ضمن حملة "معا نطمئن سجل الان".

دوت الخليج

المحطات المتوفر بها لقاح فيروس كورونا

ولفت الدكتور عبد الغفار ، الي أنه جار العمل علي تثبيت 14 مركزا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية و هي (السادات، الشهداء،والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالاضافة الي 8 مراكز أخري في المحطات ذات الكثافة العالية وهي (شيرا الخيمة،كلية الزراعة،روض الفرج،جمال عبد الناصر،سعد زغلول،السيدة زينب، المرج الجديدة و حلوان)، و أضاف الوزير عبد الغفار ،أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، للتيسير علي المواطنين في التسجيل و توجيههم علي الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو. وأشار الدكتور عبد الغفار الي أنه سيتم اذاعة تسجيل صوتي داخل محطات المترو عن طريق الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق .

وذلك لحث المواطنين علي أهمية تلقي اللقاح. و سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي اللقاحات في كافة محطات المترو لتشمل الخطوط الثلاثة ، بالاضافة لمحطات القطارات تباعا، وهي (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا،قنا،وسيدي بشر بالاسكندرية)، مضيفا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل و تلقي اللقاح بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (السراج مول،مول العرب،كايروفيستفال مول، سيتي ستارز، مول مصر).